Legge Bilancio: passa la fiducia in Senato con 166 sì e 128 no. Paragone (M5s) vota contro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato ha votato la fiducia al governo sulla Legge di Bilancio con 166 sì, 128 no e nessun astenuto. Il dibattito, come sempre nel caso di fiducia, si è concluso con dichiarazioni di voto che hanno riservato anche qualche sorpresa rivelatrice di mal di pancia. Una su tutte. Il senatore del Movimento cinque stelle, Gianluigi Paragone, intervenendo nell'Aula in dissenso dal suo Gruppo ha affermato: "In questa manovra non trovo nulla di espansivo, se non la logica della gabbia di Bruxelles, per questo voto contro la fiducia". E Tommaso Cerno, senatore del Partito democratico, ha diffuso una nota in cui ha detto di votare "la fiducia al governo, ma solo perché siamo a Natale e tradizionalmente tutti più buoni" aggiungendo che “fa male vedere una manovra senza anima, fa male vedere che non esiste un vero movimento ambientalista in Italia ma che si continua a stare genuflessi a lobby e fantomatiche infrastrutture che mai vedranno la luce. Il patto politico fra Pd e M5s è un progetto ambizioso che deve muoversi quindi sulle gambe di personaggi ambiziosi di cambiare davvero il Paese, riportando i progressisti al centro del dibattito sul futuro dell'Europa e del Pianeta e non più ad esistere e solo in virtù del pericolo che la destra avversaria rappresenta". (segue) (Rin)