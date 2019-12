Legge Bilancio: passa la fiducia in Senato con 166 sì e 128 no. Paragone (M5s) vota contro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l’opposizione, il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, ha detto che "la legge di Bilancio è ignobile, da archiviare subito. E meno male che questa maggioranza non è riuscita a far passare la commercializzazione della cannabis light che fa male e per questo ringraziamo la presidente Casellati che ha applicato le regole. Tassate lo zucchero, la plastica e quindi anche l'acqua, vi siete inginocchiati - ha aggiunto Gasparri - ai giganti del web come Amazon che ha incassato nell'ultimo anno 2,3 miliardi e ha pagato tasse per appena 6 milioni di euro. Una vergogna assoluta. Avete cancellato la cedolare secca per gli immobili commerciali ammazzando i negozi nelle città che chiudono, date il reddito di cittadinanza ai mafiosi e dimenticate di dare i soldi per i rinnovi dei contratti alle Forze dell'ordine. Questa è la politica scellerata di Grillo a cui il Pd non ha saputo opporsi. Ma questi errori - ha concluso Gasparri rivolto ai banchi della maggioranza - li pagherete carissimo". (segue) (Rin)