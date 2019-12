Legge Bilancio: passa la fiducia in Senato con 166 sì e 128 no. Paragone (M5s) vota contro (4)

- Per il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, al contrario, la manovra si può definire "salva Italia perché alla fine è questo il risultato economico, produttivo e sociale che produce" , ha detto Zingaretti, parlando con i giornalisti a margine di un convegno. "E' stata faticosa - ha continuato - però penso di poter dire che l'obiettivo è stato raggiunto. E' stata molto utile per chiudere una stagione segnata dalla precarietà e aprirne un'altra diversa e fondata sulla ricostruzione della speranza". Al Senato, infine, si è tenuta anche una riunione tra il capo politico del Movimento cinque stelle, Luigi Di Maio, e i ministri pentastellati prima della riunione del Cdm che, in nottata, discuterà della nota di variazione alla manovra e che si terrà eccezionalmente non a Palazzo Chigi ma nella Sala Pannini di Palazzo Madama. (Rin)