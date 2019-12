Usa: commissione Giustizia Camera pubblica rapporto completo su impeachment (2)

- La scorsa settimana la commissione Giustizia della Camera dei rappresentanti ha votato con 23 voti a favore e 17 contrari gli articoli di impeachment che accusano Trump sia di abuso di potere, in relazione allo scandalo ucraino, che di ostacolo al Congresso per aver impedito ai Democratici di indagare sul caso. Trump quasi certamente diventerà il terzo presidente degli Stati Uniti ad essere messo sotto stato d'accusa quando la Camera, a guida democratica, voterà in settimana le accuse. A quel punto la palla passerà al Senato degli Stati Uniti, controllato dai Repubblicani, dove avverrà il vero e proprio processo. I repubblicani non hanno mostrato segni di voler rimuovere Trump dall'incaricoNbc News; https://www.nbcnews.com/politics/trump-impeachment-inquiry/house-judiciary-committee-publishes-full-impeachment-report-n1102531 (Was)