Usmca: Usa e Messico risolvono controversia su ispettori lavori statunitensi

- Gli Stati Uniti e il Messico hanno risolto una controversia emersa dopo la firma al nuovo trattato commerciale dei paesi dell'America del Nord (Usmca) che aveva minacciato di far deragliare i piani della Camera dei rappresentanti Usa di approvare il testo questa settimana. Jesus Seade, viceministro degli Esteri messicano per il Nord America, ha dichiarato di essere “molto soddisfatto” delle assicurazioni dell'amministrazione Trump dopo che, nei giorni scorsi, un allegato per l'attuazione del nuovo trattato proponeva la designazione di un massimo di cinque esperti statunitensi che avrebbero avuto l'incarico di vigilare sul rispetto delle norme in ambito di lavoro in Messico. In base all'accordo commerciale, solo un panel indipendente scelto da entrambi i paesi può visitare le fabbriche per indagare sulle condizioni dei lavoratori. Dopo aver incontrato oggi, 16 dicembre, a Washington Robert Lighthizer, il principale negoziatore commerciale statunitense, Seade ha affermato che la questione è stata risolta. Lighthizer ha rilasciato una lettera al funzionario messicano affermando che gli addetti "non saranno" ispettori del lavoro "e non effettuerebbero ispezioni in fabbrica.(Was)