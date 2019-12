Usa-Ue: telefonata Pompeo-Borrell, salvaguardare interessi e valori condivisi

- Gli Stati Uniti e l'Unione europea (Ue) devono salvaguardare gli interessi e i valori condivisi contro gli attori malvagi: è questo uno degli argomenti toccati durante la telefonata tra il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, e l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, avvenuta sabato scorso, 14 dicembre. Lo si apprende da un comunicato stampa del dipartimento di Stato Usa. Pompeo ha chiamato Borrell per congratularsi per la sua nomina. Il segretario ha ribadito l'importanza delle relazioni transatlantiche, in particolare in un'era di grande competizione di potere, e ha sottolineato la necessità di salvaguardare gli interessi e i valori condivisi contro gli attori malvagi. Il segretario e Borrell hanno discusso delle priorità della nuova leadership dell'Ue e dei modi in cui gli Stati Uniti e l'Unione Europea possono far avanzare le priorità regionali e globali condivise. (Was)