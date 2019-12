Usa-Iran: Washington mette in guardia contro commercio metalli proibiti con Teheran

- Gli Stati Uniti avvertono tutte le entità e paesi coinvolti nel commercio con l'Iran di evitare l'esportazione di determinati prodotti metallici se non si vuole rischiare delle sanzioni: lo ha dichiarato il Dipartimento di Stato Usa in una nota. "Il dipartimento di Stato Usa sta pubblicando questo avviso per avvisare le persone a livello globale dei rischi di sanzioni statunitensi per le parti coinvolte in trasferimenti o esportazioni in Iran di elettrodi di grafite e needle coke, che sono materiali essenziali per l'industria siderurgica dell'Iran", si legge nell'avviso di ieri. "Diverse autorità sanzionatorie del governo degli Stati Uniti possono verificare l'applicazione a tali trasferimenti o esportazioni e coloro che effettuano tali operazioni, a rischio indipendentemente dalla loro nazionalità o posizione". L'amministrazione Trump ha già imposto sanzioni contro coloro che sono impegnati in trasferimenti in Iran di beni o servizi utilizzati ne settori siderurgici, siderurgici, alluminio o rame della nazione. (Was)