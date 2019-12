Usa-Corea del Nord: Trump, Washington sta monitorando da vicino Pyongyang

- Gli Stati Uniti stanno osservando attentamente la Corea del Nord a seguito delle notizie secondo cui Pyongyang starebbe riprendendo i test missilistici. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sarebbe deluso se ci fosse qualcosa "in lavorazione", ha detto ai giornalisti. "Stiamo osservando attentamente. Sarei deluso se ci fosse qualcosa in lavorazione", ha detto Trump alla Casa Bianca. "Stiamo guardando molto da vicino diversi paesi, ma la Corea del Nord la stiamo guardando più da vicino”. L'inviato speciale degli Stati Uniti per la Corea del Nord, Stephen Biegun, è arrivato domenica a Seoul tra le speculazioni che avrebbe potuto tentare di salvare i negoziati raggiungendo la Corea del Nord, che ha promesso di intraprendere un "nuovo percorso" non specificato se Washington non riuscisse ad ammorbidire la sua posizione prima della fine anno. La tensione è cresciuta nelle ultime settimane, alimentando i timori che i due paesi possano tornare nella situazione precedente all'intervento delle diplomazie. (Was)