Usa: Senato approva bilancio per difesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel documento sono presenti sanzioni anche contro la Turchia per l'acquisto dei sistemi di difesa aerea S-400 russi e proibisce il trasferimento di jet F-35 a quel paese. Il testo di legge introduce il congedo parentale retribuito di 12 settimane a tutti i lavoratori federali. Il pacchetto da 738 miliardi di dollari comporta anche un aumento di stipendio del 3,1 per cento per il personale militare e abrogherebbe una politica di compensazione di vecchia data che impediva ad alcune famiglie “Gold Star”, che hanno perso familiari durante la guerra in Iraq e hanno quindi il diritto di esibire una stella d'oro, di ricevere benefici per i sopravvissuti. (Was)