Canada: Prime nazioni sfidano in tribunale espansione oleodotto Trans Mountain (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte d'appello federale, nell'agosto 2018, aveva obbligato il governo liberale ad ordinare al National Energy Board, il regolatore canadese per l'energia, di condurre una nuova revisione incentrata sugli impatti marini, che è stata completata a febbraio. Il governo ha inoltre nominato Frank Iacobucci, giudice in pensione della Corte suprema, come supervisore per una nuova fase di consultazione con le comunità indigene interessate, prima di approvare il progetto una seconda volta a giugno. Tuttavia, i quattro gruppi indigeni sostengono che il governo ha avviato le consultazioni avendo predeterminato il risultato. (Res)