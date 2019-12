Legge Bilancio: passa la fiducia in Senato con 166 sì e 128 no. Paragone (M5s) vota contro (2)

- Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, ha annunciato il voto a favore della fiducia della sua formazione al maxiemendamento alla legge di Bilancio e ha espresso "soddisfazione per il fatto che l'Iva non aumenta, un rischio che è stato molto forte del mese di agosto". Così il senatore Iv intervenendo in Aula. Ma ha anche affermato che per "onestà intellettuale questa maggioranza" si dovrebbe scusare con le "opposizioni perché per il secondo anno consecutivo un ramo del Parlamento non potrà discutere in maniera approfondita questa legge di Bilancio”. Intervenendo in Aula nella sua dichiarazione di voto Renzi ha poi precisato che si devono delle scuse "anche al presidente della Repubblica" che aveva raccomandato un approccio diverso. Il capo gruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, rivolgendosi in Aula a Matteo Renzi ha detto: "Sappiamo che lei è un campione mondiale di triplo salto mortale carpiato". Romeo ha obiettato, in particolare, al leader di Italia viva di dirsi contrario a Plastic tax e Sugar tax ma poi di votare la fiducia ad una legge di Bilancio che le istituisce. (segue) (Rin)