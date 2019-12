Usa: commissione Giustizia Camera pubblica rapporto completo su impeachment

- La commissione Giustizia della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha pubblicato oggi, 16 dicembre, il rapporto completo sull'impeachment del presidente Donald Trump, prima di essere esaminato dall'intera Camera già da mercoledì, 18 dicembre. Il documento di 658 pagine consiste nella spiegazione in quattro parti del processo portato avanti dalla commissione e delle raccomandazioni circa i due articoli di impeachment contro Trump, ovvero abuso di potere e ostruzione del Congresso. La commissione, guidata dal deputato Jerry Nadler, dedica la prima parte al dettaglio del processo attraverso il quale la commissione della Camera ha indagato sul caso contro Trump. La seconda parte è dedicata all'esame degli standard di impeachment stabiliti nella Costituzione. La terza parte approfondisce i dettagli del caso dei Democratici secondo cui Trump ha abusato del potere del suo ufficio esercitando pressioni sul governo ucraino, per indagare sul suo rivale politico interno e interferire nelle elezioni presidenziali del 2020. La quarta parte sostiene che il presidente ha ostacolato la capacità del Congresso di rendere responsabile il ramo esecutivo respingendo le richieste di documenti e testimonianze degli investigatori della Camera. (segue) (Was)