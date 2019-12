Legge Bilancio: Gualtieri, con ok Senato maggioranza solida e coesa, manovra esce rafforzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il voto del Senato ci consegna una "maggioranza solida e coesa" e una "manovra che esce non solo confermata, ma anche rafforzata nel suo impianto". Lo dichiara il ministro dell'Economia, Roberto Giualtieri. "E’ una manovra per i lavoratori e le famiglie, che spinge verso l’equità sociale, che favorisce lo sviluppo e contiene un’inedita e ambiziosa scommessa sull’ambiente come volano di crescita sostenibile. Abbiamo evitato l'aumento dell'Iva di 23 miliardi - ricorda -, stanziato 3 miliardi per il taglio delle tasse sugli stipendi, aumentato gli investimenti pubblici, dato impulso agli investimenti delle imprese, sostenuto i comuni con risorse preziose. Tutto questo senza tagliare un euro ai servizi pubblici, che invece rilanciamo a partire dalla sanità e dagli asili nido, e ingaggiando una lotta senza precedenti all’evasione fiscale. Con un governo insediato da pochi mesi, che ha ereditato una situazione difficile, questa legge di Bilancio può essere considerata un piccolo miracolo. Dopo il voto finale alla Camera - annuncia -, partirà il lavoro sulle grandi riforme a partire dall’alleggerimento del carico fiscale per i redditi medi e bassi, e sugli investimenti e su una nuova politica industriale sempre più orientata all’innovazione, allo sviluppo e alla sostenibilità". (Rin)