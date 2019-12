Usa: finanziamento Stato federale include 1,38 miliardi di dollari per barriere frontiera

- Secondo l'accordo di principio raggiunto dai legislatori statunitensi sul finanziamento dello Stato federale da quasi 1,4 mila miliardi di dollari, il Congresso approverà circa 1,38 miliardi di dollari in finanziamenti per la costruzione di un muro lungo il confine tra Stati Uniti e Messico. Il disegno di legge dovrebbe includere anche una restrizione che limita Trump all'utilizzo del denaro nel settore della Valle del Rio Grande, simile all'accordo sul finanziamento fiscale del 2019. Secondo quanto riferisce la stampa statunitense, Trump aveva inizialmente chiesto 8,6 miliardi di dollari al Congresso per il muro. L'accordo – che dovrebbe evitare così il parziale arresto delle sue attività (shutdown) - copre l'anno fiscale 2020, iniziato il 1° ottobre 2019, e aumenta le spese di circa 50 miliardi di dollari rispetto allo scorso anno fiscale. I legislatori devono finanziare il governo entro la fine del 20 dicembre per evitare un arresto che inizierà il 21 dicembre. I Democratici affermano di aver ricevuto rassicurazioni sul fatto che il presidente Trump firmerà il provvedimento una volta approvato dal Congresso. (Was)