Trasporto aereo: stampa, da gennaio Boeing sospenderà produzione 737 Max

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costruttore statunitense di aeromobile Boeing ha in programma di sospendere la produzione dei suoi aerei 737 Max, una decisione drastica dopo che l’Amministrazione federale dell'aviazione (Faa) degli Stati Uniti ha dichiarato incertezza nei tempi di ripresa del servizio, che slitterà al prossimo anno. Il produttore ha ripetutamente avvertito gli investitori dell'ipotesi di poter ulteriormente tagliare o sospendere del tutto la produzione degli aerei se il divieto di volo fosse durato più a lungo del previsto. La decisione potrebbe mettere in difficoltà le compagnie aeree che hanno perso centinaia di milioni di dollari e cancellato migliaia di voli dovendosi privare degli aerei nelle loro flotte. Erano quasi 400 gli aerei 737 Max che facevano parte delle flotte globali quando i regolatori hanno obbligato gli aerei a rimanere a terra, dopo due incidenti mortali in un arco di cinque mesi. Da allora, Boeing ha prodotto circa 400 jet che si trovano fermi nelle sue strutture nello stato di Washington e non solo. La messa a terra, giunta al decimo mese, ha impedito a Boeing di consegnare aerei ai clienti.(Was)