Cuba-Usa: L'Avana si prepara ad interruzione rapporti diplomatici statunitensi

- Il governo comunista di Cuba si prepara all'ipotesi che l'amministrazione Usa del presidente Donald Trump possa interrompere le relazioni diplomatiche, anche se spera che ciò non accada,: lo ha detto ieri, 16 dicembre, un alto diplomatico cubano. “Ci sono persone potenti oggi nel governo degli Stati Uniti che vorrebbero applicare sempre più misure ostili e recidere le nostre relazioni bilaterali. Se così fosse, saremo pronti ad affrontare quella realtà ”, ha dichiarato Carlos Fernandez de Cossio, direttore generale del ministero degli Esteri per gli affari statunitensi. De Cossio ha affermato che interrompere le relazioni “non è ciò che la gente di Cuba vuole. Non è ciò che il governo di Cuba sta cercando. E, ancora una volta, sappiamo che non è quello che la gente degli Stati Uniti vorrebbe". Le relazioni sono state ristabilite cinque anni sotto l'ex presidente democratico Barack Obama dopo mezzo secolo di ostilità. Washington ha allentato le restrizioni commerciali e di viaggio, Obama visitò l'Avana e i vecchi nemici della Guerra Fredda cercarono di normalizzare completamente il loro rapporto. Ma sotto l'amministrazione Trump le violazioni sono state nuovamente inasprite. (Was)