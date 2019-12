Reddito cittadinanza: M5s sul blog, da "La Repubblica" un altro attacco-autogol

- Il Movimento cinque stelle denuncia sul blog delle Stelle che su "La Repubblica" di oggi "è uscito l’ennesimo articolo per screditare il Reddito di cittadinanza" questa volta "le accuse si appoggiano ad uno studio statistico dell’Osservatorio per i conti pubblici di Carlo Cottarelli" con cui si "prova a dare patina di scientificità a quello che rimane un attacco politico in piena regola". Il Movimento osserva che "talvolta questi studi statistici dimenticano la realtà. Nel caso del Reddito di cittadinanza - sottolineano - la realtà è che i beneficiari, a oggi, sono quasi 2,5 milioni di persone che prima si trovavano in stato di povertà. Si può dire qualunque cosa, ma non negare che siamo davanti ad una misura di giustizia sociale, la più grande che il Paese ricordi". (segue) (Rin)