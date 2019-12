Centocelle: Raggi, faremo incontri una volta al mese per ascoltare territorio

- “L’impegno che abbiamo preso anche con il presidente del municipio è iniziare a calendarizzare incontri una volta al mese con le realtà del territorio per fare un lavoro congiunto per capire che cosa vuole il territorio dal punto di vista culturale e sociale”. Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi durante un incontro con i cittadini di Centocelle al centro anziani Nino Manfredi. La sindaca è stata interpellata in particolare dai rappresentanti dell’associazione Libera assemblea Centocelle che ha presentato diverse istanze, tra cui quella di non militarizzare il territorio per garantire la sicurezza. A tal proposito Raggi ha sottolineato che "se da un lato la questura ha pensato di rafforzare il presidio di polizia, dall’altro lato la risposta che noi vogliamo dare non è soltanto securitaria, noi vogliamo mantenere vivo lo spirito di Centocelle che è molto vivace”.(Rer)