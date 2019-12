Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (4)

- VARIE- Melania G. Mazzucco presenta il suo nuovo libro “L’architettrice”, romanzo storico che racconta la storia di Plautilla, la prima architettrice nella Roma dei Papi del Seicento, ripercorrendo le fasi fondamentali della sua formazione.Maxxi di Roma (ore 18.30)- Nella sala cinematografica Medi Cinema del policlinico universitario A. Gemelli verrà proiettato per i pazienti il film commedia “Il Primo Natale”, distribuito da Medusa Film e diretto da Salvatore Ficarra e Valentino Picone. Seguirà e lo scambio di auguri con l'amministratore delegato Giampaolo Letta e il direttore generale Paolo Orlando di Medusa Film.Policlinico Gemelli di Roma (ore 16)- Il sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci partecipa all'incontro organizzato dalla Multiservizi Caerite per presentare il censimento arboreo del verde pubblico.Istituto Superiore di Cerveteri "Mattei" in via Paolo Borsellino 3 a Cerveteri (ore 11) (Rer)