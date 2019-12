Legge Bilancio: Cdm approva nota di variazioni

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito oggi, 16 dicembre nella sala del governo del Senato della Repubblica, sotto la presidenza del presidente Giuseppe Conte, su proposta del ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri, ha approvato la prima “Nota di variazioni” al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e il triennio 2020-2022. Lo rende noto un comunicato stampa della presidenza del Consiglio. La Nota recepisce le modifiche al disegno di legge di bilancio approvate dal Senato della Repubblica e contiene i prospetti contabili analoghi a quelli del disegno di legge di bilancio, distinti per unità di voto e allegati tecnici per capitoli. Tali prospetti riportano gli effetti finanziari dell’intero bilancio dello Stato e le variazioni connesse agli emendamenti approvati. (Com)