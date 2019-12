Imprese: a Camera di commercio di Roma incontro su strumenti a supporto economia Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Lazio ha una grande opportunità che viene dai fondi europei - ha sottolineato il presidente del Camera di commercio di Roma Tagliavanti -. È una fase difficile dal punto di vista economico: il mondo sta rallentando così come l'Europa e questo aumenta la responsabilità per il buon utilizzo dei bandi. Ce ne sono molti: alcuni sono per il turismo, altri per l'innovazione, per il cinema, tutti importanti per i nostri territori. Per realizzarli non basta un ente da solo, ma bisogna metterci insieme. Il convegno di oggi mette insieme tre grandi soggetti: la Camera di commercio, che ha il rapporto con le imprese; la Regione Lazio, depositaria dei fondi; e i professionisti. Questi ultimi - ha spiegato Tagliavanti - sono importanti perché una impresa, che nel nostro territorio è in genere piccola, non ha quella competenza tecnico-burocratica per poter, a volte, attivare, sviluppare e rendicontare un progetto europeo, che ha delle sue complicazioni. Quindi, l'accordo con 3 ordini importanti quali, l'ordine degli avvocati, dei commercialisti e degli ingegneri, è fondamentale. Questa - ha concluso Tagliavanti - la grande partita che partirà soprattutto nel 2020, che è un anno molto ricco, in termini di bandi, per quanto riguarda le imprese romane". (segue) (Rer)