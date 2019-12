Reddito cittadinanza: M5s sul blog, da "La Repubblica" un altro attacco-autogol (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il blog poi segnala: "L’Inps, in effetti, parla chiaro: da quando è entrato in vigore il Reddito di cittadinanza si è registrato un -60 per cento di povertà assoluta, un -8 per cento per quanto riguarda l’intensità della povertà e un -1,5 dell’indice di Gini, il principale indicatore scientifico sulla diseguaglianza di reddito. Una cosa positiva, riesce ad ammetterla persino "La Repubblica" - conclude - riportando la ricerca di Cottarelli che afferma che i beneficiari del reddito 'sanno di assumersi il rischio di sanzioni pesanti (incluse quelle penali) in caso di controlli'". (Rin)