Legge Bilancio: Paragone (M5s), voto no a fiducia, è gabbia di Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore del Movimento cinque stelle, Gianluigi Paragone, intervenendo nell'Aula del Senato in dissenso dal suo Gruppo ha affermato: "In questa manovra non trovo nulla di espansivo, se non la logica della gabbia di Bruxelles, per questo voto contro la fiducia". (Rin)