Legge Bilancio: Cerno (Pd), sì a fiducia perché a Natale siamo tutti più buoni, ma serve progetto ambizioso

- Tommaso Cerno, senatore del Partito democratico, afferma di votare "la fiducia al governo, ma solo perché siamo a Natale e tradizionalmente tutti più buoni". In una nota il parlamentare dem quindi spiega: "Fa male vedere una manovra senza anima, fa male vedere che non esiste un vero movimento ambientalista in Italia ma che si continua a stare genuflessi a lobby e fantomatiche infrastrutture che mai vedranno la luce. Il patto politico fra Pd e M5s è un progetto ambizioso che deve muoversi quindi sulle gambe di personaggi ambiziosi di cambiare davvero il Paese, riportando i progressisti al centro del dibattito sul futuro dell'Europa e del Pianeta e non più - conclude - ad esistere e solo in virtù del pericolo che la destra avversaria rappresenta". (Rin)