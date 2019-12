Metro A: Pedica (Pd), stazione Barberini resta chiusa? Assessore non faccia troppi giri di parole

- "La stazione della metro di Barberini resta chiusa anche a Natale? L'assessore Calabrese, invece di fare troppi giri di parole e usare il condizionale, dica chiaramente come stanno le cose". È quanto afferma in una nota Stefano Pedica del Pd. "Il gioco dello scaricabarile, molto in voga nella giunta Raggi, francamente ha stufato", conclude. (Com)