Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domaniCOMUNE- La sindaca di Roma Virginia Raggi presenta “Acea Run Rome The Marathon”. Intervengono: l’assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini Daniele Frongia; Michaela Castelli, Presidente Acea; Alessandro Giacomini, Managing Director Infront Italy; Daniele Quinzi, Direttore Marketing Corriere dello Sport Stadio; Enrico Castrucci, Presidente Italia Marathon Club.Ara Pacis Auditorium in via di Ripetta 190 a Roma (ore 9:45)- L'assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini Daniele Frongia interviene al seminario "YouthLab - Le professioni dello Sport"Scuola dello Sport, Aula Magna, largo Giulio Onesti, 1 a Roma (ore 11)- L'assessore alla Città in Movimento Pietro Calabrese incontra i dipendenti Atac per il tradizionale scambio di auguri per le festività natalizieDeposito Atac in via Prenestina, 45 a Roma (ore 12)- L'assessore all'Urbanistica Luca Montuori partecipa alla presentazione del Piano nazionale innovazioneTempio di Adriano, Piazza di Pietra (ore 16:30)- Assemblea capitolina su Dup e Bilancio di previsione 2020-2022Palazzo Senatorio in piazza del Campidoglio a Roma (ore 10-20) (segue) (Rer)