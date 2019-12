Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (2)

- REGIONE- Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, l’amministratore unico di Astral, Antonio Mallamo e Mauro Alessandri, assessore a Lavori Pubblici, Tutela del Territorio e Mobilità illustrano gli investimenti della giunta sulle infrastrutture del Lazio.Sede della Regione Lazio in via Cristoforo Colombo 212 a Roma (ore 11:45)- Il vice presidente della giunta regionale del Lazio, Daniele Leodori e il presidente della Società Sportiva Lazio, Claudio Lotito presentano alla stampa “Lazio Eternal Wonders”, iniziativa di promozione della visibilità dell’immagine della Regione Lazio in occasione dell’evento sportivo Juventus-Lazio di Supercoppa italiana di calcio 2019/2020 che si svolgerà il prossimo 22 dicembre a Riyadh in Arabia Saudita.Sala Stampa dello Stadio Olimpico di Roma in viale dei Gladiatori Ingresso Curva Sud (ore 12)VARIE- Terzo ecoforum del Lazio: appuntamento di Legambiente con tutti i dati della raccolta Rifiuti nella Regione Lazio, le buone pratiche verso l'economia circolare e gli impianti per la gestione. Durante l'evento saranno premiati tutti i Comuni Ricicloni del Lazio. Intervengono tra gli altri: Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio; Massimiliano Valeriani, Assessore al ciclo dei rifiuti, impianti di trattamento, smaltimento e recupero della Regione Lazio; Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente.Hotel Quirinale in via Nazionale 7 a Roma (ore 9-14) (segue) (Rer)