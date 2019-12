Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (3)

- VARIE- Inaugurazione della mostra fotografica “Carthage ou la mémoire des pierres” di Marianne Catzaras. Partecipano Alfonsina Russo, direttore del Parco archeologico del Colosseo eMoez Eddine Sinaoui, ambasciatore della Repubblica Tunisina a Roma.Rampa imperiale di Domiziano, ingresso al Foro Romano da Largo della Salara Vecchia a Roma (ore 11)- Il presidente dell’Osservatorio “Roma! Puoi dirlo forte” Tobia Zevi illustrerà agli studenti le opportunità del concorso “Roma si progetta a scuola”. Interviene la presidente del I municipio Sabrina Alfonsi che, nell’occasione, annuncerà la messa in palio di 20mila euro che vanno ad aggiungersi a un’identica somma già prevista per chi vincerà il contest.Liceo Tasso in via Sicilia 168 a Roma (ore 10:30)- Concerto di Beneficenza a favore dei bambini del reparto di ematologia del policlinico Umberto I di Roma.Sala Accademica Conservatorio Santa Cecilia in via dei Greci 18 a Roma (ore 19:30)- Presentazione del gala internazionale di danza Les Étoiles: sarà presente l’étoile Sergio Bernal del Ballet Nacional de España.Rione Monti in via Cimarra 60 a Roma (ore 12) (segue) (Rer)