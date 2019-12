Qualità della vita: Treviso città cresciuta di più da 1990, Bari prima al Sud

- In occasione dei trent'anni dell'indagine del Sole 24 Ore sulla qualità della vita, sono state calcolate anche le performance di crescita nell'arco dei tre decenni. La città cresciuta di più è Treviso, seguita da Udine e Roma. La provincia di Treviso è infatti passata dalla 43esima posizione del 1990 all'ottava di quest'anno, miglior piazzamento di sempre. Il peggior risultato, invece, lo ha toccato nel 1993, quando è stata solo 70esima. Sebbene nei trent'anni non sia mai stata podio della classifica finale, Treviso ha più volte avuto una posizione sul podio delle sotto-classifiche: al primo posto in "Ricchezza e consumi" nel 2011; al secondo in "Affari e lavoro" e in "Giustizia e sicurezza" nel 2019; al terzo posto in "Affari e lavoro" nel 2005. Passando in rassegna i sotto-indicatori che compongono le varie classifiche, Treviso ha totalizzato otto prime posizioni: nel 1997 ha primeggiato per la percentuale di consegna in 24 ore delle lettere in città; nel 2011 è stata in testa per depositi bancari pro capite; nel 2017 è stata prima per acquisizioni di cittadinanza italiana. (segue) (Rem)