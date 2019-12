Qualità della vita: Treviso città cresciuta di più da 1990, Bari prima al Sud (2)

- Stringendo il focus sul Sud, invece, è Bari la provincia del Mezzogiorno che ha messo a segno la crescita maggiore nei trent'anni, salendo dall'84esimo posto del 1990 al 67esimo del 2019, miglior piazzamento di sempre. Il peggior risultato, invece, lo ha raggiunto nel 2006 quando è arrivata 101esima. A livello di indicatori Bari ha totalizzato alcuni record: nel 1998 e nel 2002 ha vinto con il più basso indice di mortalità; nel 2017 è stata prima per la connessione a internet in banda larga. La provincia è entrata nella top ten solo nel 2019 (decimo posto) in "Demografia e società". "La maggior parte degli indicatori non si riferiscono ad attività di competenza diretta dei sindaci. Alcuni sì, come per esempio la qualità dell'ambiente, la raccolta differenziata, la qualità dell'aria, l'offerta culturale, ma ci sono dentro anche indicatori come la disoccupazione, il numero delle imprese registrate o la presenza di medici e pediatri che sono di competenza dello Stato o delle Regioni", ha osservato il sindaco di Bari e presidente dell'Anci Antonio Decaro, aggiungendo che "magari una sinergia istituzionale maggiore potrebbe aiutare molte comunità del sud a recuperare quel gap rispetto ad altre zone del Nord del nostro Paese". "Ci sono città - ha poi aggiunto Decaro - che perdono posizioni al Nord e ci sono città del Sud che invece guadagnano posizioni, come Bari, che quest'anno ha recuperato dieci posizioni. Ci sono 41 Comuni dell'area metropolitana di Bari e la città di Napoli con la sua area metropolitana che recuperano delle posizioni, a dimostrazione che c'è anche un altro Sud rispetto allo stereotipo che siamo abituati a conoscere", ha concluso Decaro. (Rem)