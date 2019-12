Legge Bilancio: Renzi, Iv vota fiducia, scongiurato aumento Iva

- Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, ha annunciato il voto a favore della fiducia della sua formazione al maxiemendamento alla legge di Bilancio e ha espresso "soddisfazione per il fatto che l'Iva non aumenta, un rischio che è stato molto forte del mese di agosto". Così il senatore Iv intervenendo in Aula. (Rin)