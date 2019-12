Governo: Renzi, dopo voto E.R. 120 miliardi per Piano shock su cantieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, ha affermato che "dopo le elezioni regionali in Emilia Romagna, Italia viva proporrà piano shock di 120 miliardi per sbloccare i cantieri". Così il senatore Iv intervenendo in Aula in dichiarazione di voto sulla fiducia al maxiemendamento alla legge di Bilancio. (Rin)