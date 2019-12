Lega: Renzi, passata sbornia antieuropeista? Piano shock a disposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, rivolgendosi in Aula al Senato ai colleghi della Lega ha detto di credere "alle parole dei loro capi" forse, ha aggiunto, "più io di loro. Se è passata la sbornia antieuropeista che cercava di far cadere il governo sul Mes" e oggi "parlano di un governo guidato da Draghi, il Piano shock è a loro disposizione". Così il senatore Iv intervenendo in Aula in dichiarazione di voto sulla fiducia al maxiemendamento alla legge di Bilancio.(Rin)