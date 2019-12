Difesa: comandante Unifil Del Col presiede incontro tripartito con ufficiali libanesi e israeliani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo della missione e comandante della Forza di interposizione in Libano delle Nazioni Unite il generale Stefano Del Col, ha presieduto oggi un regolare incontro tripartito con alti ufficiali delle forze armate libanesi (Laf) e delle forze di difesa israeliane (Idf) nella posizione Onu a Ras al Naqoura. Lo riferisce un comunicato stampa di Unifil, secondo cui durante l’incontro sono state discusse le questioni relative al mandato della missione Onu ai sensi della risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza. Il capomissione Unifil ha sottolineato l'importanza di isolare il forum tripartito e il lavoro svolto nell'area delle operazioni Unifil, dalle più ampie dinamiche politiche o sviluppi regionali. Nelle sue osservazioni il generale Del Col ha sottolineato il messaggio dell'ultimo rapporto del segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres sull'attuazione della risoluzione 1701, incoraggiando le parti a raggiungere un accordo sui punti di contesa in sospeso lungo la Linea blu, avvertendo che un'azione unilaterale potrebbe potenzialmente aumentare le tensioni e deve essere evitato, invitando le parti a avvalersi degli accordi di coordinamento e coordinamento Unifil. "La nostra priorità è mantenere la calma lungo la Linea blu - ha dichiarato Del Col - e creare le giuste condizioni per facilitare un potenziale accordo su alcune delle più vaste questioni controverse". (segue) (Com)