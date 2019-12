Difesa: comandante Unifil Del Col presiede incontro tripartito con ufficiali libanesi e israeliani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Unifil ha elogiato le parti per la loro continua collaborazione con la missione Onu nel preservare la cessazione delle ostilità: “Entrambe le parti sono chiaramente impegnate nell'impegno attraverso il forum tripartito. In attesa del nuovo anno, cerchiamo di farlo attraverso il dialogo e l'impegno positivo per trovare soluzioni pratiche. Solo attraverso il dialogo possiamo sperare di raggiungere una pace sostenibile". Il capomissione di Unifil è stato incoraggiato dai messaggi positivi di entrambe le parti: "Nessuna delle due parti è in cerca di conflitti e posso assicurarti che l'Unifil farà la sua parte per raggiungere il nostro obiettivo primario di preservare la cessazione delle ostilità". E ha aggiunto: "Possiamo raggiungere questo obiettivo garantendo che le nostre azioni siano orientate alla riduzione della tensione e alla riduzione al minimo del potenziale di escalation lungo la Linea blu. Riunioni tripartite si sono svolte regolarmente sotto l'egida dell'Unifil dalla fine della guerra del 2006 nel sud del Libano come un meccanismo essenziale di gestione dei conflitti e di rafforzamento della fiducia. (Com)