Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte (2)

- .REGIONEGiuntaOre 8.30, Torino, Palazzo Lascaris, via Alfieri 15, l’assessore Caucino partecipa alla Giornata della donazione Avis; alle ore 9.30 partecipa il presidente CirioOre 10 e 15, Torino, Palazzo Lascaris, via Alfieri 15, Consiglio RegionaleOre 10, Torino, Circolo dei Lettori, via Bogino 9, l’assessore Gabusi partecipa alla presentazione del Programma regionale della Mobilità ciclabileOre 11, Torino, via Livorno 58, l'assessore Marnati porta i saluti all'assemblea degli associati di Environment ParkOre 13, Torino, Palazzo Lascaris, via Alfieri 15, Giunta regionaleOre 14.30, Palazzo Lascaris, via Alfieri 15, l’assessore Caucino incontra la consigliera di Parità, Giulia CavalettoOre 15, Torino, via Vigone 80, Soris Spa, l'assessore Tronzano partecipa all'assemblea ordinaria della Soris Spa (segue) (Rpi)