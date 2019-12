Imprese: Germania, Kretinsky vuole l'italiano Arcelli nel Cda di Metro

- Azionista di maggioranza di Metro, azienda della grande distribuzione tedesca, il miliardario ceco Daniel Kretinsky vuole il dirigente italiano Marco Arcelli nel consiglio di amministrazione della società. È quanto riferisce oggi il quotidiano “Handelsblatt”, che descrive Arcelli come “un uomo con molti talenti. Laureato in ingegneria meccanica all'Università di Harvard negli Stati Uniti, docente di management presso le “business school” dell'Istituto di studi superiori per l'impresa di Barcellona (Iese) e dell'Associazione per gli studi sull'impresa di Lisbona (Aese), Arcelli è stato in vetta alle classifiche di Amazon per la narrativa italiana nel 2011 con il suo primo romanzo “L'isola che non c'era”. Inoltre, Arcelli svolge attività di consulenza nel settore dei progetti infrastrutturali per la città di Genova, dove è nato nel 1971. In Metro, il manager italiano potrebbe assumere l'incarico che il direttore finanziario Florian Funck ha lasciato l'8 dicembre prossimo, divenendo membro del Cda a febbraio prossimo, quando l'azienda terrà l'assemblea generale annuale. Intanto, Arcelli continua a lavorare come consulente di Eph, il gruppo energetico di proprietà di Kretinsky, posizione che ha assunto tre anni fa. In particolare, il dirigente italiano siede nei consigli di amministrazione di diverse controllate di Eph, essendo considerato “un esperto nella trasformazione di modelli di attività”. (segue) (Geb)