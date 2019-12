Imprese: Germania, Kretinsky vuole l'italiano Arcelli nel Cda di Metro (2)

- Per “Handelsblatt”, tale qualifica sarebbe “sicuramente essenziale per lavorare in Metro, che al momento sta attraversando un ambizioso cambiamento verso la digitalizzazione”. Tuttavia, Arcelli ha “un difetto: non ha esperienza pratica nel settore del commercio al dettaglio”, dopo aver trascorso 16 anni in Enel per poi lavorare per tre anni e mezzo nella divisione petrolio e gas di Ge Power, parte del gruppo per l'energia statunitense General Electric (Ge). A ogni modo, il manager genovese “conosce già molto bene Metro”, poiché dal luglio del 2018 è direttore per le fusioni e le acquisizioni di Ep Global Commerce, holding fondata da Kretinsky appositamente per acquistare le quote che detiene in Metro. Pertanto, conclude “Handelsblatt”, “nessuno sa meglio di Arcelli quel che Kretinsky intende fare con Metro in futuro”. (Geb)