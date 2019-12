Cile: Pinera presenta progetto di legge a difesa delle forze dell'ordine

- Il presidente cileno Sebastian Pinera ha firmato oggi un progetto legge che stabilisce uno status speciale di protezione per le forze di sicurezza. Il testo presentato dal governo in parlamento considera come aggravante qualsiasi aggressione individuale o di un gruppo commessa nei confronti di un membro della polizia (carabineros) o della gendarmeria. "In questo modo cerchiamo di recuperare il dovuto rispetto nei confronti delle forze dell'ordine e garantire loro la protezione che meritano e di cui hanno bisogno per svolgere il loro importante lavoro", ha dichiarato Pinera in una conferenza stampa di presentazione presso la casa di governo, il palazzo de La Moneda. (segue) (Abu)