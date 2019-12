Cile: Pinera presenta progetto di legge a difesa delle forze dell'ordine (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parallelamente il governo cileno ha accolto le raccomandazioni circa una riforma dei protocolli di azione delle forze dell'ordine e di sicurezza contenute nel rapporto dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite (Onu) per i diritti umani, elaborato dalla missione di esperti che ha visitato il paese tra il 30 ottobre ed il 22 novembre. "Le raccomandazioni dell'Alto commissariato sono benvenute, dato che hanno come obiettivo migliorare le pratiche in materia di diritti umani, e contribuiscono all'analisi integrale nella quale siamo già impegnati", afferma il documento ufficiale elaborato dalla missione permanente cilena presso le Nazioni Unite a Ginevra. (segue) (Abu)