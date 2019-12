Energia: presidente egiziano Al Sisi riceve direttore Aiea, focus su centrale nucleare di Dabaa

- Il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi ha ricevuto oggi a Sharm el Sheikh il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), Rafael Mariano Grossi. Lo riferisce un comunicato stampa dalla presidenza egiziana. L’incontro si è svolto a Sharm Sheik a margine del terzo Forum della gioventù e ha visto al centro la costruzione della prima centrale nucleare egiziana di Dabaa, nel governatorato di Matrouh, a 296 chilometri a ovest del Cairo. Nel colloquio con il responsabile dell’Aiea, Al Sisi ha ribadito la conferma dell'intenzione del suo paese di collaborare con l'Aiea. Da parte sua, Grossi ha lodato il ruolo attivo dell'Egitto a livello regionale e internazionale in termini di non proliferazione nucleare e uso pacifico dell'energia nucleare. L'11 dicembre 2017, l'Egitto e la Russia hanno concluso l'accordo intergovernativo siglato nel 2015 per costituire la centrale nucleare di Dabaa. La firma dei contratti definitivi è avvenuta al Cairo l'11 dicembre 2017 alla presenza del presidente Al Sisi e del capo dello Stato russo Vladimir Putin. In base ai contratti, il costruttore russo Rosatom dovrà fornire 25 miliardi di dollari in prestito per all’Egitto per la costruzione della centrale e la fornitura di combustibile nucleare. La centrale è costituita da quattro unità da 1.200 megawatt ciascuno. Le autorità egiziane stimano che l’avvio del primo reattore potrebbe avvenire entro il 2020.(Res)