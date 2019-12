Cucchi: al via oggi processo su depistaggi. Ilaria, c’era chi fin da subito sapeva tutto

- Si è tenuta oggi l’udienza del processo per depistaggio per la morte di Stefano Cucchi. A termine dell’udienza Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, che da anni combatte per il riconoscimento della verità, interpellata dai giornalisti fuori al tribunale ha spiegato che anche “questo processo ha un valore enorme” perché “già un istante dopo la morte di Stefano”, secondo Ilaria Cucchi, “c’erano persone, i generali, che già sapevano tutto e scrivevano a tavolino quelle che sarebbero state le conclusioni medico-legali”. L’avvocato della famiglia, Fabio Anselmo, ha parlato di un “caso senza precedenti” perché “i depistaggi hanno caratterizzato la vicenda di Stefano Cucchi fin dalla sua morte”.(Rer)