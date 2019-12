Imprese: a Camera di commercio di Roma incontro su strumenti a supporto economia Lazio

- Gli strumenti regionali a supporto dell'economia del Lazio. Questo l'argomento al centro del convegno, programmato da Forma camera, l'azienda speciale della Camera di commercio di Roma per l'organizzazione di corsi di formazione, qualificazione, aggiornamento e specializzazione. All'incontro, che si è tenuto oggi presso Camera di commercio di Roma, hanno partecipato, tra gli altri, l'assessore regionale alle Attività produttive e sviluppo economico Paolo Orneli; il presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti; il presidente di Forma camera, Erino Colombi; e il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli, promotore dell'iniziativa. "Gli strumenti che la Regione Lazio mette a disposizione di chi vuole fare investimenti per creare sviluppo nella nostra Regione, vanno dall'accesso al credito, tutti visionabili sulla piattaforma Fare Lazio - ha spiegato l'assessore Orneli -. Noi eroghiamo finanziamenti a tasso zero, fino ad ora abbiamo aiutato 1000 imprese sul tema del credito. Stiamo chiudendo un accordo con la Banca europea degli investimenti, scade tra alcuni giorni Fondo futuro, che è lo strumento di fondo sociale europeo sul microcredito. Inoltre, come da impegni presi, entro la fine dell'anno pubblicheremo nuovi bandi che offrono contributi a fondo perduto alle imprese, per digitalizzare e internazionalizzare, che sono - ha concluso Orneli - elementi fondamentali per il rafforzamento competitivo del nostro sistema produttivo". (segue) (Rer)