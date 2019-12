Imprese: a Camera di commercio di Roma incontro su strumenti a supporto economia Lazio (3)

- Colombi ha invece sottolineato l'interesse di Forma Camera "agli incontri con gli ordini professionali, rivolto al mondo delle piccole imprese: quelle strutture che non hanno la forza e la capacità di avere all'interno queste professionalità. La Camera di commercio, che rappresenta il mondo delle imprese, quelle grandi ma soprattutto quelle piccole, ha il compito di essere il raccordo con le istituzioni e gli ordini che sono un pezzo importante della città. Organizzare bene queste forze può permettere un cambiamento della società stessa", ha concluso Colombi. Il consigliere Ciacciarelli, che ha organizzato l'incontro, ha ribadito che "l'obiettivo è stato quello di far conoscere e approfondire tutte le misure di finanziamento erogate dalla Regione Lazio per professionisti, imprenditori e privati, i quali hanno riposto positivamente all'invito, apprezzando l'iniziativa di divulgazione che ho voluto mettere in campo". (Rer)