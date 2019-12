Lombardia: Gallera, anche Ospedale Papa Giovanni di Bergamo avrà il suo robot

- "L'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo sarà dotato di un nuovo sistema robotico per la chirurgia mini invasiva". Lo fa sapere l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, al termine della seduta della Giunta che ha approvato il piano regionale della chirurgia robotica. "Ho promosso nei mesi scorsi scorsi - ha spiegato Gallera - la realizzazione di una ricognizione e la conseguente redazione di un piano tecnico scientifico in merito all'impiego e alla diffusione della tecnologia robotica. Un piano che valutasse con precisione la casistica, la copertura territoriale, gli standard di efficacia e di sicurezza". "A seguito degli approfondimenti effettuati dal gruppo di lavoro - ha continuato - è emersa la necessità di fornire un impianto robotico all'ospedale Papa Giovanni XXIII, di confermare quelli di Lecco (che verrà sostituito), e di Como, oltre a quelli già in funzione sul territorio regionale". Le nuove apparecchiature saranno reperite attraverso un'apposita procedura avviata da ARIA (la centrale acquisti regionale), attraverso la formula del noleggio, più vantaggiosa sia in termini economici sia in caso di sostituzione dei dispositivi con prodotti sempre più precisi e performanti. (segue) (Com)