Lombardia: Gallera, anche Ospedale Papa Giovanni di Bergamo avrà il suo robot (2)

- "Sarà contestualmente avviato un attento monitoraggio dell'attività dei robot – ha proseguito Gallera – che dovranno essere impiegati in modo continuativo per un numero annuo di almeno 250 interventi, anche attraverso convenzioni interaziendali. Questa indicazione è legata alla necessità di assicurare livelli ottimali delle prestazioni, il mantenimento delle competenze per gli operatori e la conseguente garanzia di sicurezza per gli outcomes. Nel caso non fossero garantite tali prestazioni, il Robot potrebbe essere dislocato in un'altra struttura sanitaria pubblica". Oltre alla nuova assegnazione di Bergamo e a quelli di Como e Lecco, i Robot in uso nelle strutture socio sanitarie e negli IRCCS pubblici della Lombardia, che attualmente non necessita di essere sostituiti, sono: ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, ASST degli Spedali Civili di Brescia, IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. (Com)