Algeria: Consiglio costituzionale convalida risultati elettorali, Tebboune ufficialmente presidente

- Il Consiglio costituzionale ha annunciato oggi la convalida dei risultati delle elezioni presidenziali del 12 dicembre 2019, dopo uno studio del verbale delle commissioni elettorali, confermando la vittoria al primo turno con il 58,13 per cento dei voti Abdelmadjid Tebboune, che diventa ufficialmente il nuovo presidente algerino. Secondo quanto annunciato dal Consiglio costituzionale, Tebboune presterà giuramento prima della fine di questa settimana e si insedierà ufficialmente al palazzo presidenziale di El Mouradia entro la fine di dicembre. Con quasi il 60 per cento delle preferenze in 35 province, l’ex premier algerino ha staccato di 40 punti percentuali il candidato islamista Abdelkader Bengrina, 57 anni, è giunto secondo con il 17,3 per cento dei voti. Ali Benflis, primo ministro tra il 2000 e il 2003, ha ottenuto il 10,55 per cento dei voti: un risultato deludente che ha spinto quest’ultimo a lasciare la politica. Azzedine Mihoubi, leader del Raggruppamento nazionale democratico (Rnd), principale alleato del Fronte di liberazione nazionale (Fln) ha ottenuto solamente il 7,26 per cento delle preferenze, mentre Abdelaziz Belaid, ex dirigente dell'Fln il 6,66 per cento.(Ala)