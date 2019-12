Credito: Buffagni su Bp Bari, Tutelare azienda, ma se diventa carrozzone meglio lasciare perdere

- Per il viceministro allo sviluppo economico Stefano Buffagni, lo Stato azionista di maggioranza della Banca Popolare di Bari "Più che obiettivo credo sia un' esigenza se serve per aiutare il Sud Italia". Lo ha detto a margine dell'evento "StartupItalia Open Summit" in corso a Milano all'Università Bocconi. "Parliamo della più grande banca del Mezzogiorno che ha già le sue criticità", ha aggiunto il viceministro sottolineando che "mentre devi difendere l'azienda e rilanciarla, devi vedere dove sono andati a finire i soldi". "Esistono tanti strumenti che lo stato mette a disposizione per fare in modo che l'azienda stia in piedi - ha spiegato Buffagni - Però non deve diventare un carrozzone, altrimenti è meglio lasciar perdere. È evidente che una banca deve innanzitutto funzionare". Ai giornalisti che gli hanno chiesto se ci sia un rischio contagio per le banche più piccole, Buffagni ha replicato che "noi siamo sempre preoccupati. Mettere la testa sotto la sabbia sulle banche come è stato fatto in passato ha portato a buchi clamorosi. È chiaro che se ci fossero problemi in alcune banche piccole questo può essere un player aggregatore, ma non per coprire i buchi di bilancio perché le svalutazioni vanno fatte, ma per efficientare e fare economie di scala. Certo è che il problema banche come problema all'interno del Paese non si esaurisce oggi, avremo dei business model delle aziende che andranno rivisti nell'arco dei prossimi anni. (Rem)