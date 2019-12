Trasporti: incontro Associazioni consumatori e Trenitalia

- Si è tenuto stamane l'incontro di Adiconsum e altre Associazioni con i vertici di Trenitalia. Nel corso dell'incontro, l'amministratore delegato di Trenitalia, Orazio Iacono, ha annunciato l'intenzione di Trenitalia di intraprendere il percorso per l'introduzione dell'Adr nel trasporto regionale, dove ancora non è previsto. Carlo De Masi, presidente di Adiconsum nazionale ha dichiarato: "Accogliamo positivamente l'annuncio di Trenitalia che va ad aggiungersi alla già consolidata e funzionante conciliazione paritetica sul trasporto a lunga percorrenza". Pierpaola Pietrantozzi, segretario nazionale Adiconsum ha aggiunto: "L'introduzione dell'Adr nel trasporto regionale, da noi richiesta da tempo e in più occasioni va a colmare una lacuna che ha lasciato in questi anni una buona fetta di consumatori che per motivi di lavoro o di studio utilizzano il trasporto regionale, privi di tutele, pur essendo quelli più colpiti da ritardi e cancellazioni, a causa sia della vetustà dei convogli che delle linee. Pur essendo consapevoli del lungo percorso da intraprendere per il riconoscimento dell'Adr siamo disponibili a dare il nostro prezioso contributo alla realizzazione di questo sistema di risoluzione delle controversie tra passeggero e azienda, che permetterà di assicurare anche a questa categoria di utenti ferroviari le dovute garanzie e tutele". "Ora ci aspettiamo – ha concluso De Masi – che l'annuncio fatto durante l'incontro dall'ad Iacono diventi realtà. Lo consideriamo un regalo di Natale a questi consumatori e per questo auspichiamo che non rimanga solo un annuncio, ma che sia l'inizio di un percorso fatto di scelte di condivisione per il bene degli utenti ferroviari". (Ren)