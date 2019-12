Sicilia: politiche attive del lavoro, stanziati 40mln di euro

- Il governo Musumeci ha dato il via libera alla proposta dell'assessore siciliano del Lavoro, Antonio Scavone, di destinare circa 40 milioni di euro, derivanti da economie sugli ammortizzatori sociali in deroga degli anni precedenti, a interventi di politiche attive del lavoro. In merito Scavone ha dichiarato: "A seguito di un'attenta e puntuale interlocuzione tra il dipartimento regionale del Lavoro e l'Inps sono state riscontrate economie pari a quaranta milioni di euro relativamente agli ammortizzatori sociali in deroga corrisposti dal 2014 al 2017. Il governo ha deciso che le somme vengano destinate a misure di politiche attive del lavoro. Sarà ora il dirigente generale del dipartimento Lavoro a predisporre il Piano di utilizzo di queste risorse". (Ren)